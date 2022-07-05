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Знищення бронетехніки ворога, скріншот відео
Житомирські десантники знищили підрозділ бронетехніки ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172400-jytomyrski-desantnyky-znyschyly-pidrozdil-bronetehniky-voroga-video.htmlРакурс
Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади (Житомир) На одному з напрямків ведення бойових дій в результаті проведення заходів розвідки виявили підрозділ броньованої техніки противника.
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Після цього техніку ворога було блискавично знищено артилерійським ударом. Відповідне відео опубліковане на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.
В результаті точних блискавичних ударів артилерії Житомирських десантників час перебування в Україні чергових російських загарбників закінчився назавжди, — наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ нещодавно опублікувало відео бойової роботи сил української протиповітряної оборони.
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