Знищений російський танк, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n172335-dovelosya-poganyaty-znyschennya-tanka-rashystiv-pokazaly-biyci-10-yi-brygady-video.html

Ракурс

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ опублікували відео знищення російського танка, який намагався сховатися від вогню українських військових у лісосмузі.

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Попри збиті ракети та знищену руSSню наші хлопці обожнюють нищити війську техніку оRкоSтану, — зазначається в описі до відео, опублікованого сьогодні, 3 липня, на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук. — Сьогодні прийшла черга двох танків із тушонкою в середині.

Один успішно сам прийшов до наших хлопців. Жалітись на не організованість та байдужість у підаRській (російській) армії. Нагодований та обстежений лікарем. Так би мовити на одного свідомого моSкаля стало більше, — наголошується в повідомленні.

Також це відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

#єТАНЧИК. Довго довелось ганяти, але результат позитивний, — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно фонд «Повернись живим» опублікував відео роботи українських військових, які розбили колону рашистів на підступах до Лисичанська.