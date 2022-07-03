Відібрану в рашистів новітню БМП показав Генштаб ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n172329-vidibranu-v-rashystiv-novitnu-bmp-pokazav-genshtab-zsu-foto.htmlРакурс
Українські військові з 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою новітню російську БМП-3.
Тепер ця техніка служить захисникам України. Про це сьогодні, 3 липня, повідомляється на сторінці Генштабу у соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що цю майже неушкоджену БМП з боєкомплектом росіяни кинули, утікаючи.
Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що жодних серйозних ушкоджень у машини не було, єдина «несправність» — страшний сморід ізсередини.
Ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів, — наголошують у Генштабі.