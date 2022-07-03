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Ракурс
Трофейна БМП-3, фото: Генштаб ЗСУ

Відібрану в рашистів новітню БМП показав Генштаб ЗСУ (ФОТО)

3 лип 2022, 15:56
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Українські військові з 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою новітню російську БМП-3.



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Тепер ця техніка служить захисникам України. Про це сьогодні, 3 липня, повідомляється на сторінці Генштабу у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що цю майже неушкоджену БМП з боєкомплектом росіяни кинули, утікаючи.

Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що жодних серйозних ушкоджень у машини не було, єдина «несправність» — страшний сморід ізсередини.

Ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів, — наголошують у Генштабі.

Трофейна БМП-3, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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