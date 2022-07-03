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Ракурс
Росіяни показали втечу зі Зміїного - з'явилася фотосесія "жесту доброї волі"

Росіяни показали втечу зі Зміїного — з’явилася фотосесія «жесту доброї волі»

3 лип 2022, 14:48
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У мережі з’явилися фотографії, які росіяни зробили з борту гелікоптера, що брав участь в евакуації гарнізону Зміїного.



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30 червня росіяни втекли з українського острова після чергового обстрілу українськими підрозділами.

На фото, які оприлюднили в мережі, видно, що для евакуації були залучені гелікоптери типів Мі-8/17 та Мі-24/35.

Росіяни показали втечу зі Зміїного - з'явилася фотосесія "жесту доброї волі"

Росіяни показали втечу зі Зміїного - з'явилася фотосесія "жесту доброї волі"

«Мілітарний» пише, що росіяни залишили на острові зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1 та РЛС, що візуально нагадує П-18.

В кадр потрапили і платформи «Чорноморнафтогазу», які були вражені раніше. Жодних ознак пожежі станом на 30 червня на цих об'єктах вже не було.

Росіяни показали втечу зі Зміїного - з'явилася фотосесія "жесту доброї волі"

Битва за острів Зміїний точилася з першого дня російського вторгнення — 24 лютого 2022 року. Росіяни втратили флагман ракетний крейсер «Москва», рятувальне судно «Василий Бех», велику кількість швидкісних катерів «Раптор» і «БК-16», десантний катер «Серна» і декілька ЗРК та іншої техніки, що базувалася на острові.

Джерело: Ракурс


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