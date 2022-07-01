Окупація Зміїного коштувала росіянам майже мільярд лише по втратах бойової техніки

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Окупація Зміїного коштувала росіянам майже мільярд лише по втратах бойової техніки.

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Російські війська за час окупації острова Зміїний, з лютого по червень, втратили військової техніки на 915 млн дол. Майже вся ця сума — це крейсер «Москва», який коштував 750 млн дол.

Forbes Україна порахував, що українські військові знищили, крім флагмана вмс рф, вісім російських зенітно-ракетних комплексів «Тор», «Панцир» і «Стріла» загальною вартістю понад 100 млн дол.

Протикорабельними ракетами ЗСУ потопили новий рятувальний буксир «Василь Бех» (ще 25 млн). Також біля острова затонув десантний катер «Серна», що коштував 20 млн дол.

Відомо і про знищення щонайменше одного гелікоптера Мі-8, підбиття двох катерів типу «Раптор» і пошкодження різних типів радіолокаційного обладнання, яке росіяни встановили на острові, щоб контролювати повітряний та морський простір в цій частині Чорного моря.

Нагадаємо, що 30 червня російські загарбники відступили із захопленого ними раніше острова Зміїний у Чорному морі. Цей крок вони назвали «жестом доброї волі».