Рашисти втекли зі Зміїного, заявивши про «жест доброї волі»

Українські військові завдали ударів по Зміїному, фото: Оперативне командування «Південь»

https://racurs.ua/ua/n172227-rashysty-vtekly-zi-zmiyinogo-zayavyvshy-pro-jest-dobroyi-voli.html

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Російські загарбники відступили із захопленого ними раніше острова Зміїний у Чорному морі.

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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів, — вказано в повідмленні.

Зазначається, що наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

Рашисти свою втечу зі Зміїного вже назвали «жестом доброї волі». Про це йдеться у поширеній російськими ЗМІ заяві міноборони рф.

Загарбники стверджують, що «завершили виконання завдань» на острові, а евакуація залишків гарнізону нібито є жестом, який демонструє, що рф «не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору щодо вивезення сільськогосподарської продукції з території України».

За кілька годин до цього в Оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що в результаті операції на Зміїному було знищено ще один зенітний гарматно-ракетний комплекс «Панцир-С1».