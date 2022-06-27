ОК «Південь» показало відео нічної атаки ЗСУ на окупований острів Зміїний.

https://racurs.ua/ua/n172134-viyskovi-pokazaly-video-novoyi-nichnoyi-ataky-na-okupovanyy-zmiyinyy.html

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Українські військові продемонстрували відео нічної атаки ЗСУ на окупований острів Зміїний у Чорному морі.

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В оперативному командуванні «Південь» розповіли, що різнорідні сили оборони продовжують операцію на Зміїному, наносять нові ураження противнику.

Після крайньої атаки ЗСУ зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів дорозвідується.

Нагадаємо, що 26 червня ЗСУ відзвітували про нові удари по стратегічному для балансу сил в Чорному морі острові-скелі.

Нині, за повідомленням ОК «Південь», в Чорному морі за штормової погоди чатують два ракетних кораблі рашистів.