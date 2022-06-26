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Ракурс
ЗСУ знову атакували росіян на Зміїному

ЗСУ знову атакували росіян на Зміїному

26 чер 2022, 20:46
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Збройні сили України ведуть операцію проти російських збройних формувань, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі.



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Про нові удари ЗСУ по рашистах на Зміїному повідомило 26 червня оперативне командування «Південь».

На Зміїному продовжувались активні дії військової операції із залученням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються, — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що штормова погода у Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угруповання російського флоту в пунктах базування.

У північно-західній частині моря перебуває два ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту, — додали в командуванні.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні українська ППО збила на підльоті до Одеси дві російські протикорабельні ракети типу «Онікс».

Джерело: Ракурс


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