Війська рф вдарили двома ракетами поблизу Черкас - які наслідки

https://racurs.ua/ua/n172114-viyska-rf-vdaryly-dvoma-raketamy-poblyzu-cherkas-yaki-naslidky.html

Ракурс

Війська рф вдарили двома ракетами поблизу Черкас. Внаслідок ракетної атаки загинув залізничник, п’ятеро осіб травмовані.

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Про це 26 червня повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Цей удар продовжив серію ранкових ракетних атак по Україні.

Крім того, у Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині після неодноразових обстрілів заборонили відвідувати паркові зони, території поряд із водосховищем. У Зеленодольській міській територіальній громаді розповіли, що росіяни періодично обстрілюють з різних видів далекобійної зброї Зеленодольськ та прикордонні території села Велика Костромка.

Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, інфраструктурні будівлі та споруди міста. Є постраждалі серед цивільного населення, їм надали медичну допомогу, загрози для життя немає. Також під обстрілами була паркова та прибережна зони міста Зеленодольськ.

«Ракурс» писав, що 26 червня ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу «Онікс». Їх випустили з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. ППО збили ці ракети.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що 26 червня перший удар росіяни завдали уранці — по Києву випустили до шести ракет, частину з яких збила система ППО.

Далі були запущені ракети іншого класу — Х-22 з території Білорусі літаками Ту-22 М3. Відбулося два удари по Десні у Чернігівській області, а також два удари по Черкаській області.

У Києві згодом було чути гуркіт вибухів, але мешканці столиці могли чути відголос ракетних прильотів по сусідніх областях.

25 червня російські військові злочинці у Сарнах Рівненській області зруйнували станцію техобслуговування та автомобільну мийку. Три людини загинуло, ще четверо постраждали.

У Києві вважають, що нові масштабні ракетні удари по цивільних об'єктах України — це спроба Кремля залякати українців і викликати панічні настрої.