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Ракурс
Росіяни планували 24 лютого парашутний десант з Ил-76 в 30 км від Києва

Росіяни планували 24 лютого парашутний десант за 30 км від Києва (ФОТО)

26 чер 2022, 19:56
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Збройні сили російської федерації планували висадку десанту парашутним способом в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.



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Про це повідомляють російські телеграм-канали, що спеціалізуються на військовій тематиці. Як доказ, вони наводять фотографії, які нібито були зроблені 22 та 24 лютого.

Росіяни планували 24 лютого парашутний десант з Ил-76 в 30 км від Києва, фото - Мілітарний

На оприлюднених фото видно споряджену бронетехніку, підготовлену до парашутного десантування, зокрема, вони були вже у вантажному відсіку літаків.

Росіяни планували 24 лютого парашутний десант з Ил-76 в 30 км від Києва, фото - Мілітарний

Росіяни пишуть про підготовлені до вильоту на територію України 20 літаків Ил-76. Кожен з цих військово-транспортних літаків може брати на борт одночасно три одиниці техніки (БМД або БТР-Д) та 21 бійця для десантування.

Планувалося, що живу силу та техніку висадять парашутним способом на ділянку в 30 км від столиці України.

Автори повідомлення пишуть, що така висадка «безумовно увійшла б в історію», однак висловлюють радість, що вона так і не відбулася. За словами потенційних учасників операції, яких цитують телеграм-канали, «Бог відвів нас від цього десантування».

«Ракурс» у перші дні великої війни росії проти України повідомляв про очікування російського десанту поблизу Києва. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також повідомляв про збитий Ил-76 в районі Василькова.

Джерело: Ракурс


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