Росіяни планували 24 лютого парашутний десант з Ил-76 в 30 км від Києва

Збройні сили російської федерації планували висадку десанту парашутним способом в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

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Про це повідомляють російські телеграм-канали, що спеціалізуються на військовій тематиці. Як доказ, вони наводять фотографії, які нібито були зроблені 22 та 24 лютого.

На оприлюднених фото видно споряджену бронетехніку, підготовлену до парашутного десантування, зокрема, вони були вже у вантажному відсіку літаків.

Росіяни пишуть про підготовлені до вильоту на територію України 20 літаків Ил-76. Кожен з цих військово-транспортних літаків може брати на борт одночасно три одиниці техніки (БМД або БТР-Д) та 21 бійця для десантування.

Планувалося, що живу силу та техніку висадять парашутним способом на ділянку в 30 км від столиці України.

Автори повідомлення пишуть, що така висадка «безумовно увійшла б в історію», однак висловлюють радість, що вона так і не відбулася. За словами потенційних учасників операції, яких цитують телеграм-канали, «Бог відвів нас від цього десантування».

«Ракурс» у перші дні великої війни росії проти України повідомляв про очікування російського десанту поблизу Києва. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також повідомляв про збитий Ил-76 в районі Василькова.