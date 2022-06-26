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Ракурс
Країни G7 візьмуть на себе зобов’язання безстрокової підтримки України - Bloomberg.

Країни G7 зобов’яжуться безстроково підтримувати Україну — Bloomberg

26 чер 2022, 19:32
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Лідери G7 зобов’язуються надавати Україні безстрокову підтримку її захисту від вторгнення росії.



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Про це йдеться в тексті проекту заяви їхнього саміту в Баварії, який цитує агентство Bloomberg.

Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, — сказано в тексті проекту заяви.

Лідери G7 також розглядають можливість використання доходів від тарифів для підтримки України, йдеться у документі.

Президенти та прем'єри обговорили, як координувати дії щодо боротьби зі зростаючою інфляцією та запобігання загрозі рецесії, а також як зберегти тиск на росію.

Раніше Німеччина та Франція натякали, що радше хотіли б припинення вогню в Україні шляхом переговорів.

Джерело: Ракурс


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