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Країни G7 візьмуть на себе зобов’язання безстрокової підтримки України - Bloomberg.
Країни G7 зобов’яжуться безстроково підтримувати Україну — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n172112-krayiny-g7-zobov-yajutsya-bezstrokovo-pidtrymuvaty-ukrayinu-bloomberg.htmlРакурс
Лідери G7 зобов’язуються надавати Україні безстрокову підтримку її захисту від вторгнення росії.
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Про це йдеться в тексті проекту заяви їхнього саміту в Баварії, який цитує агентство Bloomberg.
Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, — сказано в тексті проекту заяви.
Лідери G7 також розглядають можливість використання доходів від тарифів для підтримки України, йдеться у документі.
Президенти та прем'єри обговорили, як координувати дії щодо боротьби зі зростаючою інфляцією та запобігання загрозі рецесії, а також як зберегти тиск на росію.
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