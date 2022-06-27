Ракурсhttps://racurs.ua/
Военные показали видео новой ночной атаки на оккупированный Змеиный
Военные показали видео новой ночной атаки на оккупированный Змеиныйhttps://racurs.ua/n172134-voennye-pokazali-video-novoy-nochnoy-ataki-na-okkupirovannyy-zmeinyy.htmlРакурс
Українські військові продемонстрували відео нічної атаки ЗСУ на окупований острів Зміїний у Чорному морі.
.
В оперативному командуванні «Південь» розповіли, що різнорідні сили оборони продовжують операцію на Зміїному, наносять нові ураження противнику.
Після крайньої атаки ЗСУ зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу «Панцир-С1», решта результатів дорозвідується.
Нагадаємо, що 26 червня ЗСУ відзвітували про нові удари по стратегічному для балансу сил в Чорному морі острові-скелі.
Нині, за повідомленням ОК «Південь», в Чорному морі за штормової погоди чатують два ракетних кораблі рашистів.