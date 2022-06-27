россия направила колонны техники в сторону Запорожской области. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n172133-rossiya-napravila-kolonny-tehniki-v-storonu-zaporojskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Командування російської армії перекидає додаткові підрозділи у напрямку Запорізької області.

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Рух ворожих колон фіксують у Маріупольському та Волоновахському районах у напрямку Запоріжжя. По трасах рухаються різні за кількістю техніки колони, автозаправники та вантажівки з солдатами. Про це 27 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Великі й малі колони, паливозаправники та вантажівка з живою силою, потенційним добривом. Маріупольці все бачать і навіть в окупації роблять все для наближення нашої перемоги, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, з перших днів повномасштабної війни окупанти намагаються захопити Запорізьку область. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляв, що майже 60% території регіону перебувають під тимчасовою окупацією. Згодом деякі позиції підрозділи росіяни покинули та перейшли на Херсонський напрямок.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров 10 червня заявляв, що лінія фронту на південному напрямку посунулася на 5−7 км від міста Запоріжжя.