Британцы назвали основное направление наступления оккупантов на Донбассе. Фото: focus.ua

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російська федерація вважає основним напрямом наступу Сєвєродонецько-Лисичанське.

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Однак тиждень постійних важких обстрілів свідчить про те, що зараз країна-агресор намагається посилитися на північному Ізюмському напрямку. Українська армія продовжує утримувати оборону на цій ділянці, ефективно використовуючи лісисту місцевість для оборони. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Розвідники зазначають, що в найближчі тижні російські збройні сили, швидше за все, буде все більше спиратися на ешелони резервних сил. Вони складаються з декількох окремих компонентів, які рф майже напевно вже почала розгортати. Повідомляється, що російський бойовий резерв складається з резервістів-добровольців, які розгортаються як цілі підрозділи, зазвичай призначені для виконання завдань з охорони тилу. Це значний резерв всіх ветеранів, які служили в російській армії за останні п’ять років.

Російська влада, ймовірно, використовує добровольців з цієї категорії для укомплектування третіх батальйонів у складі регулярних бригад, — повідомляють британці й додають, що москва досі не хоче оголошувати загальну мобілізацію.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що російські солдати відмовляються виконувати накази своїх командирів. Командування натомість намагається чинити юридичний тиск на військових інакодумців, проте цьому заважає офіційний статус вторгнення в Україну як «спеціальної військової операції», а не як війни.