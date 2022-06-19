Причину російських воєнних невдач назвала британська розвідка

Масштабна російська агресія триває вже понад 100 днів, фото: «Настоящее время»

https://racurs.ua/ua/n171854-prychynu-rosiyskyh-voiennyh-nevdach-nazvala-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Низький моральний дух російської армії заважає їй досягати оперативних цілей.

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Міністерство оборони Великої Британії повідомляє про це сьогодні, 19 червня, на своїй сторінці у Твіттері, посилаючись на дані розвідки.

Зазначається, що у зв’язку з інтенсивними бойовими діями на Донбасі, обидві сторони, ймовірно, мають мінливий моральний дух.

В останні тижні українські війська, ймовірно, потерпають від дезертирства, проте моральний стан російських військ, швидше за все, залишається особливо тривожним. Продовжують мати місце випадки відмови російських підрозділів від виконання наказів та збройні сутички між офіцерами та їхніми солдатами, — наголошують у британській розвідці.

Зазначається, що російська влада намагається чинити юридичний тиск на військових інакодумців, проте цьому заважає офіційний статус вторгнення в Україну як «спеціальної військової операції», а не як війни.

Причинами низького морального духу росіян є погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів поза бою, дуже важкі втрати, бойовий стрес, погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці, — зазначають у розвідці.

Крім того, за даними британської розвідки, низка російських військовослужбовців усіх рангів також мають сплутані уявлення щодо цілей війни.