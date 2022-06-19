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Ракурс
Вже понад 300 дітей загинули за час масштабного російського нападу

323 дитини в Україні стали жертвами російської агресії

19 чер 2022, 12:00
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В Україні жертвами масштабного російського нападу стали вже 323 дитини.



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Ще 583 дістали поранення. Про це сьогодні. 19 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 301;
  • Харківській області — 170;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 54;
  • Херсонській області — 52;
  • Миколаївській області — 48;
  • Запорізькій області — 30;
  • Сумській області — 17.

Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів пошкоджені вже 2 тис. 28 закладів освіти, 209 з них зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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