323 дитини в Україні стали жертвами російської агресії

Вже понад 300 дітей загинули за час масштабного російського нападу

https://racurs.ua/ua/n171853-323-dytyny-v-ukrayini-staly-jertvamy-rosiyskoyi-agresiyi.html

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В Україні жертвами масштабного російського нападу стали вже 323 дитини.

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Ще 583 дістали поранення. Про це сьогодні. 19 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 301;

Харківській області — 170;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 54;

Херсонській області — 52;

Миколаївській області — 48;

Запорізькій області — 30;

Сумській області — 17.

Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів пошкоджені вже 2 тис. 28 закладів освіти, 209 з них зруйновані повністю.