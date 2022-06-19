323 ребенка в Украине стали жертвами российской агрессии

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Уже более 300 детей погибли за время масштабного российского нападения
323 ребенка в Украине стали жертвами российской агрессииhttps://racurs.ua/n171853-323-rebenka-v-ukraine-stali-jertvami-rossiyskoy-agressii.htmlРакурс
В Україні жертвами масштабного російського нападу стали вже 323 дитини.
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Ще 583 дістали поранення. Про це сьогодні. 19 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 301;
- Харківській області — 170;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 54;
- Херсонській області — 52;
- Миколаївській області — 48;
- Запорізькій області — 30;
- Сумській області — 17.
Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів пошкоджені вже 2 тис. 28 закладів освіти, 209 з них зруйновані повністю.