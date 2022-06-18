Ракурсhttps://racurs.ua/
У меня была странная улыбка, чтобы не показывать детям панику — Зеленская о первом дне большой войны
У меня была странная улыбка, чтобы не показывать детям панику — Зеленская о первом дне большой войныhttps://racurs.ua/n171839-u-menya-byla-strannaya-ulybka-chtoby-ne-pokazyvat-detyam-paniku-zelenskaya-o-pervom-dne-bolshoy.htmlРакурс
Після початку війни родина Володимира Зеленського переїхала «у відносну безпеку».
.
Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю Guardian.
У мене було відчуття, що я в паралельній реальності, що я сплю. Але я тримала себе в руках, весь день у мене була дивна усмішка, бо я намагалася не показувати дітям паніку, — розповіла вона про перший день війни.
Увечері того ж дня вона вперше подумала, що може ніколи більше не побачити свого чоловіка.
Судячи з розповіді Зеленської, після початку війни сім’я українського президента залишалася в Україні, але не у Києві, де був сам Володимир Зеленський.
Цитати Зеленської
Про перший день війни:
У мене було відчуття, що я перебуваю в паралельній реальності, що я сплю… Цілий день на моєму обличчі була дивна усмішка, бо я намагалася не показувати дітям паніку. Ми просто виконували накази охорони, йшли туди, куди нам казали.
Про свого чоловіка:
Він один із небагатьох, кого я знаю, хто завжди добивався свого і надихав інших… Дисципліна — його друге ім’я… Я турбуюся не за його психологічне здоров’я, а за фізичне — він завжди хворіє після важких періодів.
Про загрозу замаху на її сім’ю:
Коли бачиш ці жахливі злочини, які вони (ймовірно, російські військові — прим. «Ракурс») вчинили, думаєш, можливо, вони справді здатні на все.
Про першу зустріч із чоловіком після початку війни:
Ми обнялися, привіталися і спитали один одного, як справи. Діти були поруч і на деякий час вчепилися в нього. Тепер ми можемо бачити один одного, і вони можуть фізично торкнутися батька, це трохи полегшує ситуацію… Ми сподівалися, що зможемо бачитися частіше, але поки що такої можливості немає.