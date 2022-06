Байден упал с велосипеда перед журналистами

Джо Байден випадково впав з велосипеда під час поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер. Обійшлося без травм.

Після падіння Байден відповів репортерам, які підбігли до нього, що «він в порядку».

Daily Mail нагадує, що у п’ятницю, 17 червня, Байдени відзначили 45-ту річницю весілля і проводять червневі вихідні на пляжі.

На відео, що поширили американські ЗМІ видно, що Байден хотів привітатися із журналістами, але впав після того, як загальмував і став опорною ногою на землю. Друга нога заплуталася у кріпленні педалі, він не зміг її вивільнити й тому втратив рівновагу.

Падіння сталося безпосередньо перед журналістами прес-пулу. На вихідних Байден регулярно катається на велосипеді поблизу ставка Гордонс на березі річки Делавер.

У березні 2021 року Байден тричі впав, поки піднявся по трапу на борт літака. У листопаді 2020 року глава Білого дому послизнувся і вивихнув щиколотку під час гри з собакою. Після інциденту у нього діагностували дві тріщини в кістках ноги.

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ

— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022