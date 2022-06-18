Байден впав з велосипеда перед журналістами

https://racurs.ua/ua/n171838-bayden-vpav-z-velosypeda-pered-jurnalistamy-foto-video.html

Ракурс

Джо Байден випадково впав з велосипеда під час поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер. Обійшлося без травм.

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Після падіння Байден відповів репортерам, які підбігли до нього, що «він в порядку».

Daily Mail нагадує, що у п’ятницю, 17 червня, Байдени відзначили 45-ту річницю весілля і проводять червневі вихідні на пляжі.

На відео, що поширили американські ЗМІ видно, що Байден хотів привітатися із журналістами, але впав після того, як загальмував і став опорною ногою на землю. Друга нога заплуталася у кріпленні педалі, він не зміг її вивільнити й тому втратив рівновагу.

Падіння сталося безпосередньо перед журналістами прес-пулу. На вихідних Байден регулярно катається на велосипеді поблизу ставка Гордонс на березі річки Делавер.

У березні 2021 року Байден тричі впав, поки піднявся по трапу на борт літака. У листопаді 2020 року глава Білого дому послизнувся і вивихнув щиколотку під час гри з собакою. Після інциденту у нього діагностували дві тріщини в кістках ноги.