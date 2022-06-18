У мене була дивна усмішка, щоб не показувати дітям паніку - Зеленська про перший день великої війни

https://racurs.ua/ua/n171839-u-mene-bula-dyvna-usmishka-schob-ne-pokazuvaty-dityam-paniku-zelenska-pro-pershyy-den-velykoyi.html

Ракурс

Після початку війни родина Володимира Зеленського переїхала «у відносну безпеку».

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Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю Guardian.

У мене було відчуття, що я в паралельній реальності, що я сплю. Але я тримала себе в руках, весь день у мене була дивна усмішка, бо я намагалася не показувати дітям паніку, — розповіла вона про перший день війни.

Увечері того ж дня вона вперше подумала, що може ніколи більше не побачити свого чоловіка.

Судячи з розповіді Зеленської, після початку війни сім’я українського президента залишалася в Україні, але не у Києві, де був сам Володимир Зеленський.

Цитати Зеленської

Про перший день війни:

У мене було відчуття, що я перебуваю в паралельній реальності, що я сплю… Цілий день на моєму обличчі була дивна усмішка, бо я намагалася не показувати дітям паніку. Ми просто виконували накази охорони, йшли туди, куди нам казали.

Про свого чоловіка:

Він один із небагатьох, кого я знаю, хто завжди добивався свого і надихав інших… Дисципліна — його друге ім’я… Я турбуюся не за його психологічне здоров’я, а за фізичне — він завжди хворіє після важких періодів.

Про загрозу замаху на її сім’ю:

Коли бачиш ці жахливі злочини, які вони (ймовірно, російські військові — прим. «Ракурс») вчинили, думаєш, можливо, вони справді здатні на все.

Про першу зустріч із чоловіком після початку війни: