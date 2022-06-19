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Наслідки російського обстрілу, фото: Дмитро Живицький
Рашисти обстріляли місто на Сумщині з мінометів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171852-rashysty-obstrilyaly-misto-na-sumschyni-z-minometiv-foto-video.htmlРакурс
Росіяни зі своєї території з мінометів обстріляли житловий квартал міста Середина-Буда Шостківського району Сумської області.
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В результаті зафіксовані значні пошкодження у приватному секторі. Дані щодо можливих жертв уточнюються. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зазначається, що сьогодні, 19 червня, росіяни двічі обстрілювали місто:
- з 4-ї до 5-ї години ранку;
- близько 7-ї години ранку.
Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків мирних мешканців, господарчі споруди. Один будинок зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу, — зазначає Живицький.