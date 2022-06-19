Росіяни не зможуть завантажувати Windows з сайту Microsoft

https://racurs.ua/ua/n171851-rosiyanam-zaboronyly-zavantajuvaty-windows-z-saytu-microsoft-zmi.html

Ракурс

Росіяни скаржаться на неможливість завантажити операційні системи Windows 10 и 11 з офіційного сайту, якщо зайти на нього з російських IP.

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При підключенні до порталу з IP-адреси іншої країни проблем зі скачуванням відповідних файлів не виникає. Про це повідомляє видання CNews.

Зазначається, що для росіян також недоступне завантаження програми Media Creation Tool, котра призначена для оновлення комп’ютера до останньої версії Windows.

При спробі завантажити образ Windows 11 портал Microsoft видає повідомлення «Виникла проблема з вашим запитом». Якщо потрібно завантажити Media Creation Tool, сайт буде скаржитися на відсутність файлу на сервері і видасть помилку 404 (404 — File or Directory not found), — зазначає видання

Розробник Windows компанія Microsoft наразі цю ситуацію не коментує.

Microsoft у березні підтримала запроваджені проти росії за масштабне вторгнення в Україну санкції і оголосила про припинення продажу своїх товарів та надання послуг у росії.

Джерело: CNews