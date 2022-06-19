Оборона України триває вже 116-ту добу, фото: Генштаб ЗСУ

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Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 33,6 тис. особового складу. За добу цей показник зріс на 250 осіб.

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Про це сьогодні, 19 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

1 тис. 468 танків;

3 тис. 577 бойових броньованих машин;

745 одиниць артилерійських систем;

235 одиниць РСЗВ;

98 одиниць засобів ППО;

216 літаків;

181 гелікоптер;

598 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

130 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 тис. 523 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

55 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.