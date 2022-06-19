Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Оборона України триває вже 116-ту добу, фото: Генштаб ЗСУ

250 окупантів знищили ЗСУ за добу (ІНФОГРАФІКА)

19 чер 2022, 10:19
999

Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 33,6 тис. особового складу. За добу цей показник зріс на 250 осіб.



.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

  • 1 тис. 468 танків;
  • 3 тис. 577 бойових броньованих машин;
  • 745 одиниць артилерійських систем;
  • 235 одиниць РСЗВ;
  • 98 одиниць засобів ППО;
  • 216 літаків;
  • 181 гелікоптер;
  • 598 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 130 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 523 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 55 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів