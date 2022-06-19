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Оборона Украины длится уже 116-е сутки, фото: Генштаб ВСУ
250 оккупантов уничтожили ВСУ за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n171850-250-okkupantov-unichtojili-vsu-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 33,6 тис. особового складу. За добу цей показник зріс на 250 осіб.
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Про це сьогодні, 19 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед втрат ворога:
- 1 тис. 468 танків;
- 3 тис. 577 бойових броньованих машин;
- 745 одиниць артилерійських систем;
- 235 одиниць РСЗВ;
- 98 одиниць засобів ППО;
- 216 літаків;
- 181 гелікоптер;
- 598 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 130 крилатих ракет;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 тис. 523 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 55 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.