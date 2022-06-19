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Оборона Украины длится уже 116-е сутки, фото: Генштаб ВСУ

250 оккупантов уничтожили ВСУ за сутки (ИНФОГРАФИКА)

19 июн 2022, 10:19
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Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 33,6 тис. особового складу. За добу цей показник зріс на 250 осіб.



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Про це сьогодні, 19 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

  • 1 тис. 468 танків;
  • 3 тис. 577 бойових броньованих машин;
  • 745 одиниць артилерійських систем;
  • 235 одиниць РСЗВ;
  • 98 одиниць засобів ППО;
  • 216 літаків;
  • 181 гелікоптер;
  • 598 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 130 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 523 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 55 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Источник: Ракурс


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