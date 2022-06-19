На Днепропетровщине в результате российской ракетной атаки взорвался резервуар с топливом

https://racurs.ua/n171849-rezervuar-s-toplivom-vzorvalsya-posle-udara-po-novomoskovsku-pogib-spasatel.html

Ракурс

На Дніпропетровщині у Новомосковському районі сьогодні, 19 червня, вранці вибухнув резервуар з паливом.

.

В результаті загинув один із рятувальників, котрі вже 14-ту годину борються з пожежею, спричиненою нещодавньою російською ракетною атакою. Ще двох рятувальників госпіталізували з опіками. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Ця атака наробила багато біди — загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, ввечері три російські ракети зруйнували нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Крім того, вранці 18 червня росіяни завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області — цілилися у місцевий нафтопереробний завод.