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Ракурс
На Днепропетровщине в результате российской ракетной атаки взорвался резервуар с топливом

Резервуар с топливом взорвался после удара по Новомосковску, погиб спасатель

19 июн 2022, 09:55
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На Дніпропетровщині у Новомосковському районі сьогодні, 19 червня, вранці вибухнув резервуар з паливом.



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В результаті загинув один із рятувальників, котрі вже 14-ту годину борються з пожежею, спричиненою нещодавньою російською ракетною атакою. Ще двох рятувальників госпіталізували з опіками. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Ця атака наробила багато біди — загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, ввечері три російські ракети зруйнували нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Крім того, вранці 18 червня росіяни завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області — цілилися у місцевий нафтопереробний завод.

Источник: Ракурс


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