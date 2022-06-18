Ракетная атака на Новомосковск — власти сообщили цель россиян

https://racurs.ua/n171842-raketnaya-ataka-na-novomoskovsk-vlasti-soobschili-cel-rossiyan-foto.html

Ракурс

На Дніпропетровщині три російські ракети 18 червня зруйнували нафтобазу, там виникла пожежа.

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Три людини поранені, у них опіки.

Про наслідки обстрілу повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

Вранці 18 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Окупанти знову цілилися у НПЗ.

Шість російських ракет вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, і 2 ракети — по ТЕЦ.

Одещину у ніч на 18 червня атакували двома крилатими ракетами, випущеними з Криму. Їх збила у повітрі українська ППО.