Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Влада повідомила ціль росіян під час ракетної атаки на Новомосковськ

Ракетна атака на Новомосковськ — влада повідомила ціль росіян (ФОТО)

18 чер 2022, 21:03
999

На Дніпропетровщині три російські ракети 18 червня зруйнували нафтобазу, там виникла пожежа.



.

Три людини поранені, у них опіки.

Про наслідки обстрілу повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

Вранці 18 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Окупанти знову цілилися у НПЗ.

Шість російських ракет вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, і 2 ракети — по ТЕЦ.

Одещину у ніч на 18 червня атакували двома крилатими ракетами, випущеними з Криму. Їх збила у повітрі українська ППО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів