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Ракурс
рф атакувала ракетами Кременчуцький нафтопереробний завод. Фото: Дмитро Лунін

Окупанти обстріляли ракетами нафтопереробний завод на Полтавщині

18 чер 2022, 08:18
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Ракетний удар по Полтавській області зранку 18 червня був завданий російськими військами.



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Попередньо відомо, що від шести до восьми ракет влучили в Кременчуцький нафтопереробний завод та інші об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування, загиблих чи поранених поки відсутня. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

Як відомо, Кременчуцький НПЗ на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну залишався єдиним українським виробником пального. Руйнування його потужностей і зупинка виробництва стали однією з причин паливної кризи в Україні.

Нагадаємо, перший обстріл Кременчуцького заводу стався 3 квітня, а вдруге ракетна атака відбулася 24 квітня. Втретє росія завдала удару по підприємству 12 травня — випустила чотири ракети.

Джерело: Ракурс


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