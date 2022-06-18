Під Одесою під час повітряної тривоги запустили салюти

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Ракурс

У приміському селі поблизу Одеси невідомі під час повітряної тривоги запустили салюти.

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Готуйтеся, до вас вже виїхали, — заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Інцидент стався в Одеському районі у селі Крижанівка. Цей населений пункт розташований на березі Чорного моря.

Братчук нагадав про попередній подібний випадок в Одесі: тоді «автори» феєрверку сплатили великі штрафи.

Думаю, що самі одесити все напишуть, що думають про таких порушників законодавства, які під час повітряної тривоги запускають салюти. А поліції — щира подяка, — розповів голова ОВА.

У Києві 17 червня голова столичної військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у Києві використання піротехнічних засобів та гучну музику. Він пояснив, що недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан киян в умовах широкомасштабної російської збройної агресії та очікування ракетних ударів.

Крім піротехніки та гучних співів, у Києві заборонили трансляцію розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, а також користування іншими гучномовними установками.

У столиці ще у 2019 році міськрада заборонила феєрверки та іншу піротехніку на період російської збройної агресії, але на практиці люди не завжди дотримувалися цієї заборони.

У МВС заявляли, що заборона на піротехніку від місцевої влади не передбачає змін до законодавства. Цього разу Жирнов доручив столичній поліції контролювати заборону на піротехніку та дотримання режиму тиші.