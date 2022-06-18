Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Курортний сезон в Одесі - у поліції з'явилися добрі новини

Курортний сезон в Одесі — у поліції з’явилися добрі новини

18 чер 2022, 17:26
999

В Одесі планують частково відкрити узбережжя для відпочинку — зараз відбирають безпечні для купання ділянки.



.

За словами очільника МВС Монастирського, на пляжах міста в більшості випадків дуже небезпечно.

Поліція спільно з ДСНС визначає місця, де можна буде безпечно купатися. Чітких дат, коли пляжі будуть відкриті немає, — сказав міністр в ефірі єдиного телемарафону.

Раніше «Ракурс» повідомляв про загибель внаслідок вибуху на пляжі одного з відпочивальників, який проігнорував заборону відвідувати місця відпочинку на узбережжі.

Згодом в Одесі та області розпочалися рейди, під час яких чоловікам призовного віку на пляжах роздавали повістки до військкомату.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів