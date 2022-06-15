На пляжі в Одесі військові видають відпочивальникам призовного віку повістки до військкомату (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n171706-na-plyaji-v-odesi-viyskovi-vydaut-vidpochyvalnykam-pryzovnogo-viku-povistky-do-viyskkomatu-foto.html

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На пляжі в Одесі військові видавали відпочивальникам призовного віку повістки до військкомату.

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Про це повідомила кореспондентка «Суспільного», яка була присутня на рейді.

Перевірку розпочали патрульні. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.

Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах, — розповіли поліцейські.

Речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко повідомила, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.