Нічия України та Ірландії - що сказали після матчу тренери

https://racurs.ua/ua/n171704-nichyya-ukrayiny-ta-irlandiyi-scho-skazaly-pislya-matchu-trenery-video.html

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Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков виступив на прес-конференції після домашнього поєдинку проти Ірландії (1:1) у Лізі націй.

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Збірна України провела в Лодзі упродовж чотирьох днів два матчі. Синьо-жовті виграли у Вірменії 3:0 і звели у нічию матч проти Ірландії.

На прес-конференції Петраков пояснив, чому проти Ірландії зробив в грі лише три заміни.

У нас ще захворіли хлопці. За такої гри було важко виходити на заміну. Це моє рішення як головного тренера. Віктор Циганков відіграв чотири матчі, тому не зіграв в основному складі.

Наступний поєдинок збірної України пройде 21 вересня проти Шотландії. Петраков не обіцяє восени у збірній багато нових імен і подякував польському місту Лодзь за гостинність:

Зараз не буде жодних нових імен. Дебютувало вже стільки людей. Я думав, ви скажете, навпаки, що вже досить дебютантів… Ви ж розумієте, нині в нас немає британського посольства, тож це потрібно робити у Варшаві. Завтра одна група виїжджає робити візи о 7.30, друга — о 9.30. Це все складно. Ми не знаємо, коли розпочнеться чемпіонат, а 21 вересня відбудеться гра в Шотландії. Нам потрібно буде автобусом дістатися до Польщі, вилетіти у Глазго, після чого 24-го відбудеться гра в Єревані, а потім 27-го — матч у Польщі. Хочу подякувати Лодзі, це особливе місто в моєму житті. Дякую Польщі за прийом, за те, що допомагаєте. Можливо, ще побачимося.

Своїми враженнями зі ЗМІ поділився головний тренер нашого суперника Стівен Кенні.

Україна — дуже гарна команда. Я бачив, як українці готувалися. Високий рівень. Але ми їдемо розчарованими, тому що не здобули перемоги, на яку заслуговували. Ми добре грали, перекривали зони, комбінували. Україна забила гол, якого не мало бути. У нас були моменти, ми тримали гру у своїх руках, тому, повторюся, ми їдемо додому дуже незадоволеними результатом. Та, попри це, я хотів би віддати шану збірній України, яка, попри те, що в них удома йде війна, посідає перше місце в нашій групі, — сказав Кенні.

У травні-червні збірна України провела 5 матчів. Виграла у півфіналі плей-офф ЧС-2022 в Шотландії 3:1, програла Вельсу у фіналі 0:1. Згодом українці виграли стартовий матч у Лізі націй в Ірландії 1:0, перемогли вірмен у Лодзі 3:0 і зіграли 1:1 з ірландцями 14 червня. Наразі команда Петракова посідає перше місце у своїй групі Ліги націй.