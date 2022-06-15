У росії шукають варіанти збільшення резерву новобранців, щоб компенсувати втрати особового складу в Україні - ISW

У росії шукають варіанти збільшення резерву новобранців, щоб компенсувати втрати в Україні — ISW

https://racurs.ua/ua/n171703-u-rosiyi-shukaut-varianty-zbilshennya-rezervu-novobranciv-schob-kompensuvaty-vtraty-v-ukrayini.html

15 чер 2022, 08:32 999

Ракурс