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У росії шукають варіанти збільшення резерву новобранців, щоб компенсувати втрати особового складу в Україні - ISW
У росії шукають варіанти збільшення резерву новобранців, щоб компенсувати втрати в Україні — ISWhttps://racurs.ua/ua/n171703-u-rosiyi-shukaut-varianty-zbilshennya-rezervu-novobranciv-schob-kompensuvaty-vtraty-v-ukrayini.htmlРакурс
Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у росії розглядають варіанти збільшення наявного резерву новобранців, щоб компенсувати втрати особового складу, які не зменшуються в Україні.
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Інші висновки Інституту вивчення війни:
- армія РФ продовжують боротьбу за контроль над «Азотом» і зруйнувала всі мости між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, щоб ізолювати українських захисників, що залишилися в місті, від критично важливих шляхів сполучення;
- російські війська продовжують підготовку до наступальних дій на південний схід від Ізюму та на захід від Лимана у напрямку Слов’янська;
- окупанти продовжують наступати на схід від Бахмута в районі траси Т1302, щоб перерізати українські комунікації на напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ;
- російські війська продовжили наступальні операції з відтиснення українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова;
- українські контратаки змусили російські війська на Півдні зайняти та зміцнити оборонні позиції;
- малоймовірно, що Білорусь вступить у війну в Україні.