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В россии ищут варианты увеличения резерва новобранцев, чтобы компенсировать потери в Украине

В россии ищут варианты увеличения резерва новобранцев, чтобы компенсировать потери в Украине — ISW

15 июн 2022, 08:32
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Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у росії розглядають варіанти збільшення наявного резерву новобранців, щоб компенсувати втрати особового складу, які не зменшуються в Україні.



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Інші висновки Інституту вивчення війни:

  • армія РФ продовжують боротьбу за контроль над «Азотом» і зруйнувала всі мости між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, щоб ізолювати українських захисників, що залишилися в місті, від критично важливих шляхів сполучення;
  • російські війська продовжують підготовку до наступальних дій на південний схід від Ізюму та на захід від Лимана у напрямку Слов’янська;
  • окупанти продовжують наступати на схід від Бахмута в районі траси Т1302, щоб перерізати українські комунікації на напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ;
  • російські війська продовжили наступальні операції з відтиснення українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова;
  • українські контратаки змусили російські війська на Півдні зайняти та зміцнити оборонні позиції;
  • малоймовірно, що Білорусь вступить у війну в Україні.

Источник: Ракурс


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