В россии ищут варианты увеличения резерва новобранцев, чтобы компенсировать потери в Украине

https://racurs.ua/n171703-v-rossii-ischut-varianty-uvelicheniya-rezerva-novobrancev-chtoby-kompensirovat-poteri-v-ukraine.html

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у росії розглядають варіанти збільшення наявного резерву новобранців, щоб компенсувати втрати особового складу, які не зменшуються в Україні.

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Інші висновки Інституту вивчення війни: