Россияне ударили "Ураганами" по жилому сектору на Днепровщине

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Ракурс

У ніч на 15 червня російські війська з «Ураганів» обстріляли житловий сектор Апостолового на Дніпропетровщині.

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Четверо людей загинули, ще одна — отримала поранення, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

В місті Апостолове обстріл пошкодив 10 приватних будинків і лікарню. Усі четверо загиблих — чоловіки. Є один травмований.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко написав, що Апостолове війська рф стріляли забороненими касетними боєприпасами.

Також було два «прильоти» у Новомосковському районі. Ракети понівечили дачні будинки.

Російські воєнні злочинці не зупинили також обстріли Луганщини. Голова ОВА Сергій Гайдай уранці 15 червня розповів про серйозні пошкодження у селах: зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири — в Миколаївці, три — у Вікторівці.

Авіаудари нанесені по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка.

Російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3. Гайдай показав фото та відео руйнувань у містах області.