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Ракурс
Курортный сезон в Одессе – у полиции появились хорошие новости

Курортный сезон в Одессе — полиция обнадежила

18 июн 2022, 17:26
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В Одесі планують частково відкрити узбережжя для відпочинку — зараз відбирають безпечні для купання ділянки.



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За словами очільника МВС Монастирського, на пляжах міста в більшості випадків дуже небезпечно.

Поліція спільно з ДСНС визначає місця, де можна буде безпечно купатися. Чітких дат, коли пляжі будуть відкриті немає, — сказав міністр в ефірі єдиного телемарафону.

Раніше «Ракурс» повідомляв про загибель внаслідок вибуху на пляжі одного з відпочивальників, який проігнорував заборону відвідувати місця відпочинку на узбережжі.

Згодом в Одесі та області розпочалися рейди, під час яких чоловікам призовного віку на пляжах роздавали повістки до військкомату.

Источник: Ракурс


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