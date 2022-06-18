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Курортный сезон в Одессе – у полиции появились хорошие новости
Курортный сезон в Одессе — полиция обнадежилаhttps://racurs.ua/n171833-kurortnyy-sezon-v-odesse-u-policii-poyavilis-horoshie-novosti.htmlРакурс
В Одесі планують частково відкрити узбережжя для відпочинку — зараз відбирають безпечні для купання ділянки.
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За словами очільника МВС Монастирського, на пляжах міста в більшості випадків дуже небезпечно.
Поліція спільно з ДСНС визначає місця, де можна буде безпечно купатися. Чітких дат, коли пляжі будуть відкриті немає, — сказав міністр в ефірі єдиного телемарафону.
Раніше «Ракурс» повідомляв про загибель внаслідок вибуху на пляжі одного з відпочивальників, який проігнорував заборону відвідувати місця відпочинку на узбережжі.
Згодом в Одесі та області розпочалися рейди, під час яких чоловікам призовного віку на пляжах роздавали повістки до військкомату.