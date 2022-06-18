Зеленский переводил Джонсона толпе в Киеве

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Ракурс

Британський прем'єр Борис Джонсон 18 червня опублікував відео свого візиту до Києва.

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Як виявилося, президент Зеленський перекладав юрбі на Михайлівській площі слова британського лідера.

Джонсон і Зеленський спочатку вшанували пам’ять загиблих українських військових на меморіалі біля стін Михайлівського золотоверхого собору. Згодом вони поставили свічку, а коли вийшли із храму, то підійшли до юрби, що зустрічала лідерів.

Британський прем'єр промовив англійською слова підтримки своєї країни на адресу українців. Їх коротко переклав громадянам Зеленський.

Він сказав, що Британія нас підтримує.

Нагадаємо, що 17 червня прем'єр-міністр Великої Британії приїхав до України.

Зеленський та Джонсон обговорили постачання зброї та економічну допомогу Україні, а також посилення санкцій проти росії.

Він також відвідав виставку знищеної ЗСУ російської військової техніки.

Це другий візит Джонсона до Києва від початку вторгнення Росії до України. Вперше глава британського уряду відвідав українську столицю 9 квітня. Ні перший, ні другий візит Джонсон не анонсувався.