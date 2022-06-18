Зеленский предлагает ратифицировать Стамбульскую конвенцию — документ в Радеhttps://racurs.ua/n171831-zelenskiy-predlagaet-ratificirovat-stambulskuu-konvenciu-dokument-v-rade.htmlРакурс
Володимир Зеленський пропонує ратифікувати Стамбульську конвенцію. 18 червня президент України вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція.
Інформацію про документ оприлюднено на сайті українського парламенту. Депутати можуть розглянути в Раді законопроєкт вже у понеділок, 20 червня.
Україна була однією із держав-авторок Конвенції та підписала її у 2011 році, однак досі не ратифікувала.
Цей документ встановлює кримінальну відповідальність за насильство проти жінок, не лише сексуальне й фізичне — ще психологічне, економічне, примусовий шлюб, примусовий аборт або стерилізацію.
Наразі в Україні діє низка статей кримінального кодексу, проте розписані вони не настільки широко й детально. Крім того, документ передбачає механізми захисту як жінок, так і чоловіків, які зазнали домашнього насильства.
Вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Ратифікація Стамбульської конвенції дасть можливість експертам Ради Європи контролювати, як Україна виконує взяті на себе зобов’язання. Своєю чергою Україна зможе вимагати посилення відповідальності для кривдників українських громадянок за кордоном, а також притягнення до відповідальності кривдників-українців, які переховуються за кордоном.
Стамбульський протокол також дає докладний опис етичних кодексів у відповідних сферах.
Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте досі її не ратифікувала. Проти ратифікації систематично виступали Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, які стверджували, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію».
Стамбульська конвенція — це не про «пропаганду гомосексуалізму і одностатевих шлюбів», це не про «загрозу традиційним цінностям. Стамбульська конвенція — це про запобігання усім формам насильства проти жінок та про рівність між жінками й чоловіками, — написала у Фейсбук виконавча директорка «Української фундації громадського здоров’я» Галина Скіпальська.