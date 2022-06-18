Меркель говорит, что готова стать "мирным посредником" между Москвой и Киевом

https://racurs.ua/n171830-merkel-govorit-chto-gotova-stat-mirnym-posrednikom-mejdu-moskvoy-i-kievom.html

Ракурс

Ангела Меркель заявила про готовність стати «мирним посередником» між москвою та Києвом.

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Про це вона розповіла в інтерв’ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), зауваживши, що наразі це питання не обговорюється, це лише перспектива, яку вона розглядає.

Меркель зауважила, що до того, як вийти з політики у 2021 році вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому.

Екс-канцлер також розповіла. що володимир путін не хотів зустрічей у «нормандському форматі». Вона визнала, що в останній рік правління її вплив на президента рф послабився. Меркель припустила, що її відставка могла вплинути на рішення путі почати війну.