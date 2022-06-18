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Меркель говорит, что готова стать "мирным посредником" между Москвой и Киевом
Меркель говорит, что готова стать «мирным посредником» между Москвой и Киевомhttps://racurs.ua/n171830-merkel-govorit-chto-gotova-stat-mirnym-posrednikom-mejdu-moskvoy-i-kievom.htmlРакурс
Ангела Меркель заявила про готовність стати «мирним посередником» між москвою та Києвом.
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Про це вона розповіла в інтерв’ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), зауваживши, що наразі це питання не обговорюється, це лише перспектива, яку вона розглядає.
Меркель зауважила, що до того, як вийти з політики у 2021 році вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому.
Екс-канцлер також розповіла. що володимир путін не хотів зустрічей у «нормандському форматі». Вона визнала, що в останній рік правління її вплив на президента рф послабився. Меркель припустила, що її відставка могла вплинути на рішення путі почати війну.
Можливо, (вторгнення росії) посприяла моя відставка, як і вибори у Франції, виведення військ з Афганістану та занепад у виконанні Мінських домовленостей. Було очевидно, що я більше не буду на посаді, і тому просто мушу сказати, що різноманітні спроби (вирішити конфлікт) протягом останнього року не мали результату.
Меркель розповіла, що до свого звільнення з посади федерального канцлера в грудні 2021 року намагалася запобігти війні, але не досягла успіхів.
За її словами, путін більше не був готовий до самітів у нормандському форматі (нормандська четвірка — група з урегулювання конфлікту на сході України, утворена у 2014 році, до неї увійшли керівники рф, України, Німеччини та Франції). При цьому Меркель не змогла «створити додатковий дискусійний формат для росії та Європи щодо порядку європейської безпеки».
Меркель довгий час не коментувала вторгнення росії в Україну.
Тільки на початку червня вона ала своє перше інтерв’ю після відставки Der Spiegel. У ньому вона теж говорила про війну в Україні й, зокрема, заявила, що не вважає себе винною у тому, що війні не вдалося запобігти.
Дипломатія не є помилкою лише тому, що вона не увінчалася успіхом, — заявила Меркель. — Так що я не розумію, чому я повинна говорити, що це була помилка, і не вибачатимуся.