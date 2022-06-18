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В Киеве простились с общественным активистом Романом Ратушным, фото - Я.Доброносов
В Киеве простились с общественным активистом Романом Ратушным (ФОТО)https://racurs.ua/n171829-v-kieve-prostilis-s-obschestvennym-aktivistom-romanom-ratushnym-foto.htmlРакурс
Сотні людей у Києві у суботу, 18 червня, попрощались з відомими активістом та бійцем 93-ї бригади Романом Ратушним.
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У Михайлівському соборі відбулась заупокійна служба, далі процесія рушила на Майдан Незалежності, де всі охочі мали змогу попрощатись з Романом.
Тіло загиблого поховали на Байковому кладовищі.
Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною. Про це він заявив під час прощання із загиблим активістом Ратушним. Саме проти забудови цієї території Роман боровся впродовж кількох років.
25-річний Ратушний загинув у бою під Ізюмом.