В Киеве простились с общественным активистом Романом Ратушным, фото - Я.Доброносов

https://racurs.ua/n171829-v-kieve-prostilis-s-obschestvennym-aktivistom-romanom-ratushnym-foto.html

Ракурс

Сотні людей у Києві у суботу, 18 червня, попрощались з відомими активістом та бійцем 93-ї бригади Романом Ратушним.

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У Михайлівському соборі відбулась заупокійна служба, далі процесія рушила на Майдан Незалежності, де всі охочі мали змогу попрощатись з Романом.

Тіло загиблого поховали на Байковому кладовищі.