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Ракурс
У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним (ФОТО)

18 чер 2022, 16:10
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Сотні людей у Києві у суботу, 18 червня, попрощались з відомими активістом та бійцем 93-ї бригади Романом Ратушним.



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У Михайлівському соборі відбулась заупокійна служба, далі процесія рушила на Майдан Незалежності, де всі охочі мали змогу попрощатись з Романом.

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним, фото - Я.Доброносов

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним, фото - Я.Доброносов

Тіло загиблого поховали на Байковому кладовищі.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною. Про це він заявив під час прощання із загиблим активістом Ратушним. Саме проти забудови цієї території Роман боровся впродовж кількох років.

25-річний Ратушний загинув у бою під Ізюмом.

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним, фото - Я.Доброносов

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним

У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним

Джерело: Ракурс


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