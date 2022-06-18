Пілот збитого над Донбасом російського Су-25 катапультувався, він у дбайливих руках ЗСУ (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n171828-pilot-zbytogo-nad-donbasom-rosiyskogo-su-25-katapultuvavsya-vin-u-dbaylyvyh-rukah-zsu-video.html

Ракурс

Пілота збитого над Донеччиною СУ-25 наші захисники взяли у полон, повідомили в СтратКомі ЗСУ та показали відео окупанта, який вже долітався.

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Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25 який встиг катапультуватися. Чоловік живий, має травми через «м'яке» приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ, — зазначили в СтратКомі ЗСУ.

«Ракурс» писав, що 18 червня знищити ворожий літак українські військовослужбовці зуміли з переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла». Літак впав та вибухнув. Підбити російський літак зуміли військовослужбовці 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців.

Вартість одномісного броньованого дозвукового штурмовика Су-25 становить 11 млн дол.