У Херсоні підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці

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У Херсоні підірвали авто колаборанта та начальника в’язниці Євгена Соболєва

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За інформацією народного депутата України Олексія Гончаренка, колаборант позбувся обох ніг.

Деталі інциденту повідомило й «Суспільне». Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на машину.

Військові росії назвали те, що сталося терактом українських партизанів. РосЗМІ підтвердили факт вибуху і заявили, що Соболєва госпіталізовано з пораненням ніг.

Подія сталася на проспекті Адмірала Сенявіна. Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, зламалися дерева на вулиці. Інформацію про постраждалих наразі зʼясовують.

14 червня радник голови Офісу президента Арестович заявив, що Збройні сили України підійшли ще ближче до тимчасово окупованого Херсона й знаходяться за 18 км від обласного центру.

5 травня Генеральна прокуратура виписала Євгену Соболєву повідомлення про підозру у державній зраді.