Зеленський у Миколаєві. Фото: Володимир Зеленський у Telegram

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Володимир Зеленський, президент України, побував у Миколаївській області

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Глава держави провів в обласному центрі нараду щодо поточної ситуації в регіоні. На нараді обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Про це Зеленський 18 червня повідомив у Telegram.

В Офісі президента додали, що представники військового командування Миколаївської області доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Було наголошено на забезпеченні окремого угруповання військ «Примор'я».

Також під час свого візиту Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав з рук глави держави орден «За мужність» ІІІ ступеня. А полковнику Андрію Гнатову присвоїв звання бригадного генерала.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв. Диверсантами були колишні українські військовослужбовці із підрозділів, дислокованих у регіоні.