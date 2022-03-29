Миколаїв атакували рашисти – влучили в ОДА і житловий будинок

https://racurs.ua/ua/n168986-mykolayiv-atakuvaly-rashysty-vluchyly-v-oda-i-jytlovyy-budynok.html

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Миколаїв зранку 29 березня знаходиться під обстрілами рашистів. Російські війська вдарили у будівлю облдержадміністрації.

Половина будівлі практично зруйнована, зокрема кабінет голови ОДА. Більшість людей дивом урятувалися. Це від 50 до 100 людей. Про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

Наразі шукають вісім цивільних та трьох військових. Поки не відомо, чи є жертви та постраждалі.

Також на Миколаївщину летять ворожі літаки, очікується атака, мешканців закликають сховатись в укриття.

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