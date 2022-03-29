Переговори росії та України розпочалися у Туреччині

У Стамбулі відбуваються нові переговори, фото: Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n168985-peregovory-rosiyi-ta-ukrayiny-rozpochalysya-u-turechchyni.html

Ракурс

У Стамбулі сьогодні, 29 березня, розпочався черговий раунд переговорів делегацій росії та України.

Перед делегаціями виступив президент Туреччини Тайїп Ердоган та закликав до перемир’я, наголосивши, що продовження бойових дій не вигідне нікому.

Також Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

Переговори дали надію усьому світу. Продовження конфлікту нікому не вигідне. У війні немає переможців. Настав час, щоб переговори принесли результат. У Туреччині ми щиро цього бажаємо та готові сприяти, — наголосив Ердоган, промову якого транслювали українські телеканали.

Переговори відбуваються у палаці Долмабахче у Стамбулі. Від України присутні, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, екс-заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

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Паралельно з переговорами за широким столом проходить раунд глав делегацій між очільником фракції «Слуга Народу» Давидом Арахамією та помічником путіна Володимиром Мединським «про фундаментальні положення переговорного процесу». Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив представник української делегації Михайло Подоляк.