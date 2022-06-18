Сепаратистка з Донбасу власноруч здала у полон сина-військовослужбовця. Фото: kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/ua/n171825-separatystka-z-donbasu-vlasnoruch-zdala-u-polon-syna-viyskovoslujbovcya-foto.html

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У Донецькій області місцева мешканка не лише перейшла на бік агресора, але й здала у російський полон свого сина.

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Співпрацювати з окупантами захотіла колишній депутат Покровської селищної ради Мангушського району Анжела Клименко. Також ця особа у 14 році брала участь у так званому референдуму, який незаконно влаштували росіяни на Донбасі. Про це 18 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За словами радника маріупольського мера, колаборантка зараз очолює один з гуманітарних штабів путінської партії «єдина росія». Свого сина, який є військовослужбовцем Збройних сил України, жінка власноруч здала у полон.

Нагадаємо, у Житомирській області оперативники Служби безпеки України затримали жінку, яка здавала російським спецслужбам інформацію про позиції та переміщення Збройних сил України. Зрадниці із псевдонімом Побєда загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.