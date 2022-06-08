На Житомирщині затримали агентку рф. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n171492-na-jytomyrschyni-zatrymaly-agentku-rf-peredavala-rozviddani-vorogu.html

Ракурс

Агента військової розвідки росії затримали правоохоронці в Житомирській області.

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Виявилося, що жителька одного з сіл, передавала ворогам розвідувальні дані про українських військових на території області. Співробітник підрозділу розвідки збройних сил рф «примітив» жінку у заборонених в Україні соцмережах, де вона висловлювала агресивну проросійську позицію. Росіяни завербували її та присвоїли псевдонім «Побєда». Про це 8 червня повідомили в Службі безпеки України.

З початку повномасштабної війни куратор проінструктував агентку, а та передавала окупантам надзвичайну важливу інформацію, оскільки через це село рухалися підрозділи Збройних сил України, які вибивали росіян із тимчасово окупованих територій.

У підозрюваної вже провели обшуки й вилучили засоби зв’язку з російською розвідкою. Жінка вже визнала факт співпраці з ворогом і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності. Громадянці вже повідомили про підозру в державній зраді, їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала брата державного зрадника й екс-нардепа Олега Царьова під час спроби організувати диверсії у східних регіонах. Зловмисник планував диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.