https://racurs.ua/ua/2994-akony-pro-kolaboracionizm-do-15-rokiv-pozbavlennya-voli-likvidaciya-partiy-ta-organizaciy.html

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Даже до самого упертого «голубя мира» наконец дошел тот простой факт, что наша страна уже 8 лет ведет войну с РФ. К сожалению, только кровь, смерть и разрушения, принесенные на нашу землю убийцами из «русского мира» вбили в них это знание. И все эти 8 лет периодически всплывала тема коллаборационизма, «пятой колонны», изменников, которые упорно и, главное, совершенно безнаказанно подтачивали безопасность Украины – оборонную, энергетическую, информационную…

Закон о коллаборантах должен был быть принят давно, но парламент сделал это только 3 марта 2022 года, на восьмой день войны, продолжающейся… восемь лет. Если быть точными, это не один закон, а целый пакет законодательных актов, потому что само понятие «коллаборационизм» очень широкое.

Поэтому давайте разберемся, что теперь ждет в Украине тех, кто продолжает сотрудничать с врагом.

Четыре закона

В пакет антиколлаборантских законов, принятых парламентом 3 марта 2022 года, входят 4 документа:

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (№ 5143);

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (№ 5144);

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора) (№ 5101);

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції) (№ 5102).

Главное новшество первых двух – УК Украины будет дополнен новой статьей 111-1 «Коллаборационная деятельность». Уголовная ответственность, прописанная в законе 5144, предполагает ввести уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы и расширить возможности применения к юридическим лицам мероприятий уголовно-правового характера. Согласно изменениям в УПК, дела коллаборантов находятся в подследственности СБУ.

Памятка коллаборанту

Текст новой статьи содержит определение – что такое коллаборационная деятельность. Итак, это

Публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации, публичные призывы к поддержке действий государства-агрессора, его вооруженных формирований и оккупационных администраций (лишение права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет).

Добровольное занятие должности в оккупационных администрациях и органах власти (лишение прав на определенные должности на срок от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества).

Пропаганда в учебных заведениях вооруженной агрессии, попытки внедрить в них образовательные стандарты государства-агрессора в таких учебных заведениях (исправительные работы на срок до 2 лет или арест до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет).

Передача материальных ресурсов незаконным вооруженным формированиям или вооруженным или военизированным формированиям государства-агрессора или совместная хозяйственная деятельность с ними (штраф до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества).

Добровольное занятие организационно-распорядительских и административно-хозяйственных должностей в оккупационных органах власти, участие в незаконных выборах и референдумах, призывы к проведению этих мероприятий (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет, возможна конфискация имущества).

Организация и проведение политических мероприятий, информационная деятельность в поддержку государства-агрессора (лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права на определенные должности на срок от 10 до 15 лет, возможна конфискация имущества).

Добровольное принятие должностей в судебных или правоохранительных органах, созданных на оккупированных территориях, добровольное участие в вооруженных или военизированных формированиях (лишение свободы от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества).

Информация и политика

Еще один интересный законодательный акт – закон 5101 о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины (касающимся запрета исготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора. Он вносит изменения в законы Укранины «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення» «Про політичні партії в Україні», «Про захист суспільної моралі», «Про громадянські об’єднання».

Основных положений два.

Первое – запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора. Дальше идет список нарративов, за которыми следуют неприятности. Отныне утверждения насчет «внутреннего конфликта», «гражданской войны», отрицание оккупации части территории Украины под запретом. Восхвалять, мягко говоря, «лиц, которые осуществляют вооруженную агрессию» (а попросту говоря – убийц), да и просто называть их «повстанцами», «ополченцами», «вежливыми людьми» тоже отныне чревато неприятностями.

Второе – политические партии и общественные объединения, которые тем или иным образом направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя, территориальной ценности, подрыв безопасности государства, попадут под санкции.

Перечень грехов включает в себя не только общий пакет из прав человека, свободы совести и вероисповедания, расовой или религиозной принадлежности, но и конкретику : «Распространение сведений, которые содержат оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Когда наступит мир, наверняка найдутся те, кто со временем примется критиковать этот закон, прикрываясь свободой слова и другими базовыми свободами. А все мы примемся долго и пространно рассуждать о том, что такое свобода и где пролегают ее границы. Так и должно быть. Потом. Не сейчас.

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… В день принятия антиколлаборантских законов СБУ сообщила о том, что были разоблачены предатели среди руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин на Луганщине и чиновников из города Смелы Черкасской области, агитировавших переходить на сторону оккупантов.

Итак, с законами о коллаборационизме разобрались, пришла пора разбираться с конкретными коллаборантами.